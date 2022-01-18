شكرا لقرائتكم خبر عن نيوزيلندا.. مصرع شخصين جراء الثوران البركاني في تونجا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الحكومة النيوزيلندية اليوم الثلاثاء إن شخصين على الأقل لقيا حتفهما في أعقاب الثوران البركاني الضخم الذي حدث يوم السبت في تونجا.

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة: "يمكننا أن نؤكد أن شرطة تونجا أبلغت المفوضية العليا النيوزيلندية فى تونجا بأن عدد القتلى المؤكد وصل إلى اثنين من بينهما مواطنة بريطانية" .

وقال مجلس التنمية الدولية في بيان إنه على علم بحالة وفاة واحدة هي البريطانية أنجيلا جلوفر .