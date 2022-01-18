ألمانيا تبحث الأزمة الأوكرانية مع روسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك لإجراء محادثات في موسكو اليوم الثلاثاء، في أول زيارة لها للعاصمة الروسية بعد توليها منصب وزيرة للخارجية.



وفي ألمانيا، ينظر إلى اجتماع بيربوك، التي تم تعيينها يوم 8 ديسمبر(كانون الأول) من العام الماضي، مع لافروف، وزير الخارجية الأطول خدمة في أوروبا، على أنه بداية صعبة لبيربوك في منصبها الجديد.

وتشهد العلاقات بين موسكو وبرلين تراجعاً بسبب عدد من النزاعات.

وأدانت محكمة ألمانية مواطناً روسياً بقتل مواطن جورجي في أغسطس(آب) 2019 بحديقة في برلين، واتهمت ألمانيا موسكو لاحقاً بممارسة "إرهاب الدولة".

وتبادل البلدان طرد دبلوماسيين.

وتُحمّل برلين موسكو مسؤولية تنفيذ هجوم إلكتروني على البرلمان الألماني في عام 2015 والهجوم على زعيم المعارضة أليكسي نافالني بغاز نوفيتشوك.

وخلال زيارة بيربوك لكييف، يوم الإثنين، حيث التقت الرئيس فولوديمير زيلينسكى ووزير الخارجية الأوكراني ديميترو كوليبا، وصفت وزيرة الخارجية الألمانية الدبلوماسية بأنها " الطريقة الوحيدة القابلة للتطبيق" لنزع فتيل الأزمة على الحدود الروسية الأوكرانية حيث احتشد عشرات الآلاف من القوات الروسية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إن "محادثات بيربوك فى موسكو ليست استمراراً لمحادثات كييف.

وأضاف أن محاولات نزع فتيل الأزمة الحدودية سوف تستمر بأشكال أخرى.