حدث ليلا| الرئيس يوجه بعلاج الطفلة رودينا.. وحقيقة رصد نهر جوفي أسفل سد النهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

ارتفاع جديد في الإصابات والوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الإثنين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 1100 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 334629 حتى اليوم.

انفجار 3 صهاريج نقل محروقات وحريق في أبوظبي

أكدت شرطة أبوظبي، اندلاع حريق، صباح الاثنين، مما أدى إلى انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3، بالقرب من خزنات "أدنوك"، مشيرة إلى أن "حادث حريق بسيط" وقع كذلك بمنطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي.

شرطة أبوظبي: 3 وفيات و6 إصابات بحادث انفجار صهاريج البترول

أفادت وكالة أنباء الإمارات اليوم الاثنين بوفاة 3 أشخاص "هنديان وباكستاني" وإصبة 6 في انفجار صهاريج المحروقات في أبو ظبي.

بسبب كورونا.. هاني الناظر يحذر من 7 أخطاء يجب تجنبهم هذه الأيام

حذر الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية والرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، من 7 أخطاء يجب تجنبهم خلال هذه الأيام.

بعد زيادة إصابات كورونا.. بيان من وزير التعليم بشأن إجازة نصف العام والامتحانات

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لا يوجد تعطيل للدراسة ولا تأجيل للامتحانات ولا تغيير في مواعيد إجازة منتصف العام.

حالة الطقس.. الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الباردة وظاهرة جديدة لمدة 24 ساعة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة مستمرة في الانخفاض حتى بداية الأسبوع المقبل، حيث تستمر الكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا في تأثيرها على حالة الطقس بمصر.

رصد الحالات.. الزراعة تعلن حالة الطوارئ لتجنب أصابة القمح بالصدأ الأصفر

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، متمثلة في قطاع الخدمات الزراعية بالتنسيق مع معهد البحوث الزراعية الدفع بالحملة القومية لمحصول القمح بجميع المحافظات للحد من مخاطر فطر الصدأ الأصفر الذي يصيب محصول القمح.

دون كروت شحن.. ننشر مواصفات ومميزات عداد الكهرباء والمياه بالعاصمة الإدارية (أسعار وخصائص)​

تشهد مدينة العاصمة الإدارية أحدث الأنظمة في المشروعات والمرافق والطرق، ومن ضمن الأشياء المميزة والجديدة عدادات الكهرباء والمياه والغاز، والتي تستخدم لأول مرة في مصر.

سد النهضة| خبير مياه يكشف حقيقة رصد نهر جوفي أسفل السد

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا وخبير المياه، حقيقة ما أثير في الفترة الأخيرة عن أن هناك تسريب أسفل سد النهضة عن طريق الرصد بالأقمار الصناعية لنهر جوفي من أسفل سد النهضة.

الرئيس السيسي يوجه بعلاج الطفلة رودينا - فيديو

استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، لحالة الطفلة رودينا بعد عرض الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، تقريرًا مصورًا حالة الطفلة المصابة بمرض نادر يمنعها من الوقوف على القدمين.

الجيش المصري يتقدم مركزا في تصنيف أقوى جيوش العالم

وضع تصنيف "جلوبال فاير باور" لعام 2022، الجيش المصري في المركز الثاني عشر على مستوي العالم في قائمة الدول التي تمتلك أكثر الجيوش قوة، كأول الدول العربية والأفريقية وفق التصنيف.

الأزهر يدين الهجوم الإرهابي على منشآت مدنية بأبوظبي

أدان الأزهر الشريف الهجوم الإرهابي لمليشيا الحوثي الذي استهدف منشآت مدنية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين.

العالم في ٢٤ ساعة.. هجوم إرهابي في الإمارات وروسيا تنفي تسليح المقاومة الأفغانية

شهد العالم، الاثنين، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها استهداف ميليشيا الحوثي للإمارات بهجوم بطائرات مسيرة أسفر عن مقتل وإصابة ٩ أشخاص، وأدانته الدول العربية وأعلنت تضامنها مع أبوظبي في أي إجراء لضمان أمنها.

خوفًا من الغزو الروسي".. بريطانيا تزود أوكرانيا بأسلحة إضافية

أعلنت بريطانيا الاثنين، أنها ستزود أوكرانيا بمزيد من أسلحة "الدفاع عن النفس" والتدريب، وسط مخاوف بشأن غزو روسي محتمل.

كوريا الشمالية تؤكد إطلاق اثنين من الصواريخ الموجهة التكتيكية

أعلنت كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء أنها أجرت تجربة إطلاق لاثنين من الصواريخ الموجهة التكتيكية في اليوم السابق، للتأكد من دقة نظام الأسلحة قيد الإنتاج.