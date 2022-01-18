شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا تسجل عدد وفيات غير مسبوق مع انتشار "أوميكرون" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت أستراليا يوم الثلاثاء أكبر عدد وفيات منذ بدء الجائحة، إذ يواصل انتشار السلالة أوميكرون سريعة العدوى رفع معدلات نقل المصابين للمستشفيات إلى مستويات قياسية، حتى مع تراجع الإصابات اليومية بشكل طفيف.

تشهد أستراليا أسوأ موجاتها من انتشار كوفيد-19، والتي تؤججها السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا التي رفعت معدلات دخول المصابين للمستشفيات والعناية المركزة أكثر من أي وقت منذ بدء الجائحة.

وأظهرت بيانات رسمية أنه تم تسجيل 74 حالة وفاة في المجمل حتى وقت متأخر من الصباح بولايات نيو ساوث ويلز وفيكتوريا وكوينزلاند، وهي الولايات الأسترالية الأكثر اكتظاظا بالسكان، مما يتجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 57 حالة المسجل يوم الخميس الماضي.

وتقول السلطات إن الشباب غير المطعمين يشكلون "عددا كبيرا" من الحالات التي دخلت المستشفيات في البلاد.

سجلت أستراليا حوالي 1.6 مليون إصابة منذ بدء الجائحة، منها حوالي 1.3 مليون في الأسبوعين الماضيين. وبلغ إجمالي الوفيات 2757.