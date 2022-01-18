فتح باب التقديم للحصول على شهادة الصلاحية للمعلمين - (تعرف على الشروط)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التسجيل لاستيفاء متطلبات منح شهادة الصلاحية للمعلمين الأخصائيين المساعدين المتعاقدين.

وأوضحت الوزارة، أنه يتاح لمن مضى على تعاقدهم سنة في تاريخ 2022/1/9 ولا تجاوز مدة تعاقدهم سنتين في 2/5/31 202 م التسجيل.

وطالبت وزارة التربية والتعليم، مديري الإدارات التعليمية بتشكيل لجنة لإستلام ملفات المعلمين الأخصائيين المساعدين ومراجعة بياناتهم، والتأكد من استيفائهم كافة المتطلبات اللازمة لمنحهم شهادة الصلاحية وتدقيق صحة بيانات المتقدمين وإستيفائها على النموذج المرفق دون كشط أو تعديل وإعتماده من مدير الإدارة التعليمية بعد توقيع أعضاء لجنة المراجعة على صحة البيانات.

وتابعت الوزارة: "يراعي أن يكون لكل تخصص کشوف مستقلة وتعتبر الإدارة التعليمية مسئولة مسئولية كاملة عن صحة تلك البيانات، وتسليم کشوف البيانات مرفقة للملفات إلى فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين التابعة له، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 9 يناير 2022 وحتى يوم الخميس الموافق 26 مايو 2022 ويراعی عدم إستلام ملفات من تجاوز مدة تعاقده سنتين في تاريخ 2022/5/31 مالم يتم تجديدها عملا بحكم المادة رقم 73 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والمضافة بالقانون رقم 5 15 لسنة 07 20م والمستبدلة بالقانون رقم 93 لسنة 2012م مع التكرم باتخاذ اللازم نحو التنبيه على المعلمين الأخصائين المساعدين الذين تنطبق عليهم شروط التقدم بتسليم ملفاتهم.

وحددت الوزارة، شروط التقديم والتي جاءت كالتالي:

- صحيفة الأحوال الإلكترونية المطبوعة معتمدة من شؤون العاملين.

- نسخة طبق الأصل من عقد المعلم المساعد مستوفيًا كافة البنود.

- شهادة اجتياز برنامج التطبيقات التربوية.

- الإفادة من هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بمحو أمية 10 من المواطنين الأميين من المحافظة أو شهادة اجتياز المعلمون أولا، (هذا الشرط خاص فقط بالمتعاقدين في مسابقة ال 30 ألف معلم والمسابقة التأمينية لها طبقا لما هو متضمن عقودهم ويعفي ذوي الاحتياجات الخاصة نسبة ال5% ،من هذا الشرط.

- شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الألي ، أو شهادة لبرنامج تدريبي للمهارات الاساسية لتطبيقات office ونظام التشغيل windows ، والمعتمد من المجلس الاعلي للجامعات.

- تقارير تقويم الأداء من مدير المدرسة والموجه بمرتية گفء على النموذج المعد من قبل الأكاديمية المهنية للمعلمين.

- خطاب ترشيح من مدير المدرسة.

- صورة طبق الأصل من شهادة البکالوريوس أو الليسانس معتمدة من شئون العاملین بالادارة التعليمية التابع لها.

- شهادة الدبلوم العام في التربية لغير خريجى كليات التربية ويستثني الحاصلون على بکالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الأداب قسمي علم النفس والاجتماع إذا كان متقدما لشغل وظيفة إخصائي وذلك إعمالا لأحكام القانون رقم 16 لسنة 2019.

- مفردات مرتب موضحا بها بند الصرف المحدد للتعاقد على وظيفة معلم مساعد.

- صورة بطاقة الرقم القومی.

وطالبت الوزارة بالالتزام بالمواعيد المحددة

ويتحمل المعلم المساعد مسئولية عدم تقديم الملف الخاص به مستوفيا وما يترتب عليه من آثار في المواعيد المحددة إلى الإدارة التعليمية.

وشددت الوزارة، على مسئولى الإدارات التعليمية بتجميع الملفات واستيفاءه كشوف البيانات وإرسالها إلى فرع الأكاديمية التابع له وحتى الخميس 26 مايو 2022 وتتحمل الإدارات التعليمية مسئولية عدم تسليم الملفات لفرع الأكاديمية التابع ومايترتب عليه من أثار في المواعيد المحددة، وعلى المديريات التعليمية حال تجاوز المعلمين المساعدين مدة التعاقد سنتين في تاريخ 2/5/31 202م إعداد مذكرة عرض على وزير التعليم ، مع أخذ رأی المحافظ المختص لتجديد التعاقد لمدة سنة من تاريخ انتهاء مدة السنتين ، علي أن يتم عند التقدم إرفاق صورة طبق الأصل من موافقة وزير التعليم، على تجديد التعاقد لمدة سنة ثانية مع كل العقود التي تجاوزت مدة السنتين.