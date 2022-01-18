شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية تختبر صواريخ موجهة تكتيكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كوريا الشمالية أطلقت اليوم الاثنين صواريخ موجهة تكتيكية، في أحدث تجربة في سلسلة من الاختبارات التي سلطت الضوء على برامجها الصاروخية المتطورة.

جاء هذا التقرير بعد يوم من إعلان الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى من مطار في العاصمة بيونجيانج.

وأضافت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية أن أكاديمية علوم الدفاع اختبرت صواريخ موجهة تكتيكية في غرب البلاد، حيث أصاب النظام الهدف بدقة قبالة الساحل الشرقي.

وقالت الوكالة "كان هدف التجربة تقييم صواريخ موجهة تكتيكية يجري إنتاجها ونشرها، والتحقق من دقة منظومة الأسلحة".

وأضافت أن التجربة أكدت "دقة وأمن وكفاءة تشغيل منظومة الأسلحة قيد الإنتاج".