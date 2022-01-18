شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يؤكد: تنفيذ عمليات ردع شاملة ومحاسبة مرتكبي الهجمات العدائية على المدنيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن قواته الجوية تنفذ عمليات جوية على مدار 24 ساعة فوق العاصمة صنعاء، مؤكدا تنفيذ عملية ردع شاملة لتحييد مصادر التهديد، والتحضير لعمليات مشتركة بطائرات هجومية «إف 15» و«إف 16» وقيادات الحوثي أولوية، وطلب التحالف من أهالي صنعاء الابتعاد عن معسكرات وتجمعات ميليشيا الحوثي الإرهابية؛ حرصا على سلامتهم، وأضاف إن طائرات «إف 15» الهجومية دمرت منصتين لإطلاق الصواريخ الباليستية استخدمتا أمس، كما ستتم محاسبة مرتكبي الهجمات العدائية على المدنيين بالمملكة والإمارات.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، بأن الهجمات العدائية للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أمس، بتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وكذلك المنشآت الاقتصادية في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تمثل جرائم حرب يجب محاسبة مرتكبيها، كما أنها تدق ناقوس خطر وتهديد هذه المليشيا الإرهابية للأمن الإقليمي والدولي.

وأوضح العميد المالكي أن الهجوم العدائي الآثم على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة باستهداف منشأتين اقتصاديتين، واستهداف مطار أبوظبي الدولي بثلاث طائرات مسيرة مفخخة تبنته المليشيا الحوثية الإرهابية كأحد أذرع إيران بالمنطقة، عمل عدائي جبان، يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، ويتنافى مع القيم الإنسانية بتعمد استهداف المدنيين الأبرياء.

وأضاف إن القوات المشتركة للتحالف اعترضت ودمرت -ولله الحمد- ما مجموعه 8 طائرات مسيّرة مفخخة أطلقت باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة، مشيرا إلى أن هذا التصعيد والسلوك العدائي من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران يؤكد تهديدها وتقويضها للأمن الإقليمي والدولي، وأن هذه الاعتداءات امتداد لتهديد حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، وتطور عملياتها العدائية لعمليات القرصنة البحرية وتهديد سلامة المجال الجوي إقليمياً، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة والضرورية لردع هذه السلوكيات العدائية للمليشيا الحوثية ضد المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية بالمملكة والإمارات، استجابة للتهديد وتحقيقاً لمبدأ الضرورة العسكرية لحماية المدنيين والأعيان المدنية ضمن دور ومهام قيادة القوات المشتركة للتحالف، وإسهاماتها في حفظ الأمن الإقليمي والدولي لليمن والمنطقة، وبما يحقق الأمن الجماعي لمصالح المجتمع الدولي.