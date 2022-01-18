واشنطن تؤكد التزامها بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية “بالكامل”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 يناير 2022 01:13 صباحاً - منذ 38 دقيقة

طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، الاثنين، كوريا الشمالية بـ”وقف أنشطتها غير القانونية والمزعزعة للاستقرار” والدخول في حوار.

كما جددت واشنطن “التزامها الصارم” بالدفاع عن حلفائها، كوريا الجنوبية واليابان، والتزامها بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية “بالكامل”.

وقال بيان للخارجية الأميركية إن الممثل الأميركي الخاص للملف الكوري الشمالي، سونغ كيم، والمدير العام لوزارة الخارجية اليابانية للشؤون الآسيوية، فوناكوشي تاكيهيرو، والممثل الخاص لجمهورية كوريا لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية، نوه كيو دوك، ناقشوا إطلاق “كوريا للصواريخ الباليستية.”

وتأتي النقاشات التي جرت عبر مكالمة هاتفية بعدما أطلقت بيونغ يانغ ما يُشتبه بأنهما صاروخان باليستيان، في رابع اختبار لأسلحة تُجريه الدولة المسلحة نوويا هذا الشهر.

وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ التي قالت إنها “انتهكت قرارات مجلس الأمن الدولي”، فيما أكدت انفتاح واشنطن للحوار مع بيونغ يانغ “من دون شروط مسبقة”.

ومع استمرار توقف المحادثات مع الولايات المتحدة، يبدو أن بيونغ يانغ عازمة على تحديث ترسانتها العسكرية، حيث اختبرت صواريخ (فوق صوتية) مرتين هذا الشهر، فيما أطلقت، الجمعة، صاروخين تكتيكيين موجهين محمولين على قطارات ردا على العقوبات الجديدة.