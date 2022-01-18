مقاتلات التحالف تشنّ غارات جوية على مواقع مليشيا الحوثي في صنعاء

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 يناير 2022 01:13 صباحاً - منذ 3 ساعات

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن أنه بدأ شنّ غارات جوية على صنعاء في اليمن، بعد الاعتداء الذي استهدف العاصمة الإماراتية أبو ظبي وأوقع ثلاثة قتلى.

وقال التحالف في بيان له: “استجابة للتهديد والضرورة العسكرية بدء ضربات جوية في صنعاء”.

وأضاف: “استهدفنا قيادات إرهابية شمال العاصمة صنعاء”، مشيرا إلى أن “الموقف العملياتي يتطلب استمرار الضربات استجابة للتهديد”.

يشار إلى أن المتحدث باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، كان قد أكد أن استهداف ميليشيات الحوثي الأعيان المدنية في السعودية والإمارات يمثل جرائم حرب.

وقال المالكي إن استهداف ميليشيات الحوثي الأعيان المدنية في السعودية والإمارات يمثل جرائم حرب يتوجب محاسبة مرتكبيها.