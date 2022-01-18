شكرا لقرائتكم خبر عن "الداخلية العرب": الهجوم الحوثي على مطار أبوظبي "جريمة حرب" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب الهجوم الإرهابي الذي نفذته ميليشيا الحوثي على مطار أبوظبي الدولي في الإمارات وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى وأضرار مادية.

وقالت في بيان أصدرته اليوم من مقرها في تونس: إن الهجوم يشكل استهدافاً مقصوداً لمنشآت مدنية، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وجريمة حرب، ودليلاً جديداً يؤكد خطورة هذه الميليشيا الإرهابية ونهجها العدواني المستمر والمهدد للأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة.

وأكدت الأمانة تضامنها الكامل مع الإمارات ومساندتها المطلقة لها في الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن أمنها وحماية أراضيها ومنشآتها، والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها.