شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة امرأة بريطانية حاولت إنقاذ كلابها رغم حدوث «تسونامي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت عائلة مواطنة بريطانية تدعى أنجيلا جلوفر كانت قد فقدت بعد حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي) في مملكة تونجا الواقعة جنوب المحيط الهادئ إنها فارقت الحياة.

وتوفيت جلوفر، وهي من مدينة برايتون، بعدما انفجر بركان تحت البحر في تونجا يوم السبت الماضي، مما تسبب في اندفاع أمواج مد عاتية إلى الشاطئ.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن شقيقها نيك إيليني قوله إن المرأة 50/ عاما/ قضت نحبها أثناء محاولتها إنقاذ كلابها.

وقال إنه يعتقد أن زوجها جيمس عثر على جثتها وسط الأشجار، مشيرا إلى أن العائلة اكتشفت أن الوفاة وقعت الساعة 7 صباح اليوم الاثنين.