انت الان تتابع خبر إحصائية مبشرة لعدد جرعات اللقاحات حول العالم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أظهرت بيانات مجمعة أن عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها بلغت 9.63 مليار جرعة تقريباً.
وأظهرت أحدث البيانات أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز تسعة مليارات و629 مليون جرعة.
وكان موقع "ورلد ميتر" -المتخصص في رصد الإحصاءات الخاصة بتفشي الوباء في دول العالم- قال الاثنين، إن أعداد الإصابات بلغت اليوم 329 مليونا و16 ألفا و666 إصابة، بينما بلغت أعداد الوفيات 5 ملايين و559 ألفا و46 حالة وفاة.