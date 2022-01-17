'أبو مازن' يزور دوائر صلاح الدين ويؤكد ضرورة الابتعاد عن المناكفات

بغداد - ياسين صفوان - أكد الأمين العام لحزب الجماهير الوطنية النائب أحمد عبدالله الجبوري"أبو مازن"، الاثنين، ضرورة الابتعاد عن المناكفات السياسية في المرحلة المقبلة.

وقال "أبو مازن" في بيان، إن زيارته الى "الدوائر في محافظة صلاح الدين تنطلق من مسؤولياته الرقابية في ضمان التوزيع العادل للموارد بين مناطق المحافظة والتقيد بالاجراءات على أساس الشراكة في الرأي والقرار وليس الأستهداف بعناوينه المختلفة".

ودعا الجبوري ممثلي المحافظة في مجلس النواب الى أن "يكونوا فاعلين باللجان البرلمانية والوزارات لجلب الحقوق والعمل بروح الفريق الواحد والانتقال الى المحافظة للاشراف المباشر على الأداء الاداري و المالي من خلال مكتب يكون بديلا عن مجلس المحافظة لحين اكتمال الاجراءات الدستورية الخاصة بعمل المجالس"، مؤكداً على "ابتعاد المرحلة المقبلة عن المناكفات السياسية والتفرغ لخدمة المواطنين وجلب حقوقهم في الموازنة العامة ومدى حاجتهم الملحة للخدمات".

وطالب الدوائر العاملة في المحافظة بكافة قطاعاتها الى "ايضاح حاجاتها بكتب رسمية للسعي لاستحصالها من خلال العمل البرلماني والتواصل مع الوزارات في الحكومة المركزية"، موضحاً أن "المسؤول الذي يعمل بروح البناء وعدم التفريق بين أبناء صلاح الدين ومناطقهم سيكون شريكا في مسؤولية المرحلة المقبلة، وعكس ذلك يصبح القانون هو الحكم من أجل النهوض بالمحافظة بشكل حقيقي وبعيدا عن الانجازات الدعائية".