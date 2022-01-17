دون كروت شحن.. ننشر مواصفات ومميزات عداد الكهرباء والمياه بالعاصمة الإدارية (أسعار وخصائص)​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبد الناصر:

تشهد مدينة العاصمة الإدارية أحدث الأنظمة في المشروعات والمرافق والطرق، ومن ضمن الأشياء المميزة والجديدة عدادات الكهرباء والمياه والغاز، والتي تستخدم لأول مرة في مصر.

أعلن المهندس محمد خليل، رئيس قطاع التكنولوجيا والنظم، بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، مواصفات العدادات الخاصة بالكهرباء والمياه والغاز التي سيتم تركيبها في مشروعات العاصمة الإدارية، وجاءت على النحو التالي:

- جميع العدادات فولي سمارت.

- التعامل من خلال الأبلكيشن المخصص من شركة العاصمة الإدارية للملاك.

- يتم شحن الرصيد ومتابعة الاستهلاك من خلال الموبايل.

- العدادات ليس لها كروت شحن.

- العدادات ضد العبث والتلاعب.

- أي محاولة لفتح الغطاء أو للتلاعب يُعطى إنذار للمالك وشبكة التحكم.

- غلق العداد حالة التلاعب أو فتح الغطاء الخاص به.

- إنذار حالة وجود أي تسريب أو تغير في نمط الاستهلاك.

- سعر عداد الكهرباء 10 آلاف جنيه.

- سعر عداد المياه 12 ألف جنيه.

- سعر عداد الغاز 7 آلاف و500 جنيه تقريباً.

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