السودان يدين الاعتداء الإرهابي لجماعة الحوثي على الأراضي الإماراتية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم - (أ ش أ):

أدانت وزارة الخارجية السودانية، بأشد العبارات "الاعتداء الإرهابي الذي قامت به جماعة الحوثي على الأراضي الإماراتية"، مستهدفة مطار "أبو ظبي الدولي" وصهاريج نقل المحروقات البترولية، مما أسفر عن وفاة وإصابة عدد من المدنيين.

وأكدت وزارة الخارجية السودانية - في بيان صحفي مساء اليوم الاثنين - تضامن السودان ووقوفه الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقدم السودان خالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا ولحكومة وشعب الإمارات العربية المتحدة، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأوضح أن مواصلة هذه الأعمال الإرهابية الآثمة على المدنيين في الدول الشقيقة يؤكد جليا الخطر الذي تمثله هذه الميليشيا على الأمن والاستقرار في المنطقة وفي كل العالم.

وجددت وزارة الخارجية السودانية التأكيد على موقف السودان الراسخ - حكومة وشعبا - مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ضد كل تهديد يستهدف أمنها واستقرارها.