ابنة شقيقة خامنئي معتقلة في سجن إيراني سيء السمعة

وقال شقيقها محمود مرادخاني لمحطة "إيران إنترناشونال" التلفزيونية التي تتخذ في لندن مقرا الأحد، إن قوات الأمن أوقفت فريدة مرادخاني الناشطة المناهضة لعقوبة الإعدام، الخميس.
وأضاف "نحن قلقون جدا، ليس لدينا أخبار (عنها)... نعلم الآن أنها في سجن إوين" في طهران وتحت سيطرة وزارة الاستخبارات.
ووفقا لوكالة أنباء "هرانا"، أوقفت مرادخاني الخميس 13 يناير وهي في طريقها إلى منزلها ثم شرعت قوات الأمن في تفتيش منزلها وصادرت أغراضها الشخصية. ويعتقد أنها الآن في العنبر 209 السيّئ السمعة في سجن إوين الذي تديره وزارة الاستخبارات.
وليس هناك تفاصيل حول سبب التوقيف المفاجئ لفريدة مرادخاني، ابنة شقيقة خامنئي.
ومرادخاني هي ابنة بدري شقيقة خامنئي التي اختلفت مع عائلتها في الثمانينات وهربت إلى العراق في ذروة الحرب مع إيران، لتنضم إلى زوجها رجل الدين المنشق علي طهراني.
ولخامنئي ثلاثة أشقاء، فيما يعتقد أن أحد أبنائه مجتبى الذي يخضع لعقوبات أمريكية منذ العام 2019، هو أحد أقوى الشخصيات في إيران بسبب عمله في مكتب المرشد الأعلى.
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