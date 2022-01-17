الأمين العام للأمم المتحدة “يدين” هجوم مليشيا الحوثي على أبوظبي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ 56 دقيقة

آخر تحديث: 17 - يناير - 2022 9:54 مساءً

دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هجوم الحوثيين على مطار أبوظبي الدولي والمنطقة الصناعية المجاورة له الذي نُسب إلى المتمردين الحوثيين، ودعا كافة الأطراف إلى التحلي بأقصى قدر من ضبط النفس، وفق ما أعلن المتحدث باسمه.

وأشار المتحدث الرسمي أن “القانون الإنساني الدولي يحظر الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية”.

وأردف قائلا: “يدعو الأمين العام للأمم المتحدة جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومنع أي تصعيد وسط تزايد التوترات في المنطقة”.

وتابع: “يؤكد غوتيريش أنه لا يوجد حل عسكري للصراع في اليمن، ويحث الأطراف على الانخراط بشكل بناء ودون شروط مسبقة مع مبعوثه الخاص (هانس)جروندبرغ وجهود الوساطة التي يبذلها بهدف دفع العملية السياسية للتوصل إلى تسوية تفاوضية شاملة لإنهاء الصراع في اليمن”.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.