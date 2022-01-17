شكرا لقرائتكم خبر عن "الحجرف" يؤكد أهمية العلاقات الخليجية - الأوروبية وتعزيز التعاون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أهمية العلاقات الخليجية - الأوروبية، وحرص دول مجلس التعاون على تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين الطرفين في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الرسمية التي عقدها معالي الأمين العام لمجلس التعاون مع المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية يلفا جوهانسون، بحضور معالي رئيس الفريق الخليجي للمفاوضات عبدالرحمن بن أحمد الحربي، اليوم في بروكسل.

وجرى خلال جلسة المباحثات استعراض مخرجات اجتماع معالي الأمين العام مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي الذي عقد في 13 يناير 2022م، في مقر الأمانة العامة بالرياض، وبحث علاقات دول المجلس مع الاتحاد الأوروبي، والسبل الكفيلة بتعزيزها في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.

كما أكد معالي الأمين العام على أهمية المتابعة لتعزيز التعاون في المجالات الإستراتيجية والاقتصادية والصحية والتنموية،كما نُوقشت القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.