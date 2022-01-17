محكمة تونسية تطلق سراح نائبي البرلمان سيف الدين والسعودي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 يناير 2022

الخليج 365- متابعات

قررت المحكمة العسكرية التونسية يوم الإثنين، إطلاق سراح نائبي البرلمان، سيف الدين مخلوف ونضال السعودي، بعد ما يقارب 4 أشهر على إيداعها السجن.



وقضت المحكمة العسكرية بإطلاق سراح النائبين، بعد التحقيق معهما وتوقيفهما على خلفية قضية ما يُعرف ”بغزوة المطار“ و“التطاول على القضاء“.

وأعلنت هيئة الدفاع عن النائبين المتهمين، أمس الأحد، عن خشيتها من تغيير تركيبة المحكمة المكلفة في النظر بالقضية، وذلك قبل ساعات فقط من حسم قضيتهما.

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