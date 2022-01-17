4 عواصم تستقبل المساعدات الغذائية والإيوائية السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس كسوة الشتاء على 1200 أسرة أردنية متعففة واللاجئين السوريين والفلسطينيين بواقع 1.200 حقيبة شتوية، و2.400 بطانية، نشر البهجة والابتسامة على وجوه المحتاجين في اليمن والسودان وأفغانستان، حيث وزع 65 طنا و 56 كجم من السلال الغذائية في مديرية المدينة بمحافظة مأرب، استفاد منها 3,904 شخص.

وجرى أمس توزيع 25 طنا و500 كجم من السلال الغذائية في محلية شرق سنار بولاية سنار في السودان، استفاد منها 5.100 فرد، و31 طنا و284 كجم، شملت 474 سلة غذائية، و948 كيس دقيق، و474 حقيبة شتوية، و474 بطانية، في قلعة فتح الله بالعاصمة الأفغانية كابول، استفاد منها 474 أسرة.

واستمرت العيادات الطبية المتنقلة في تقديم خدماتها بمديرية حرض في محافظة حجة حيث راجها 442 شخصا خلال أسبوع.