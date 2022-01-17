شكرا لقرائتكم خبر السعودية: الهجوم على مطار أبوظبي جبان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصفت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية الاعتداء الإرهابي على مطار أبوظبي الدولي في دولة الإمارات أمس بـ(الجبان)، بعدما أدى إلى 3 وفيات و6 إصابات طفيفة.

وأدانت بأشد وأقسى العبارات، الهجوم الإرهابي، وأكدت «وقوف المملكة التام مع دولة الإمارات الشقيقة أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها، كما تشير المملكة إلى أن هذا العمل الإرهابي الذي تقف خلفه قوى الشر ميليشيات الحوثي الإرهابية يعيد التأكيد على خطورة هذه الجماعة الإرهابية وتهديدها للأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة والعالم».

‌وشددت المملكة على أنها مستمرة بالتصدي لكافة المحاولات والممارسات الإرهابية للميليشيات الحوثية من خلال قيادتها لقوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، وقدمت خالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا ولحكومة وشعب الإمارات الشقيق، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين بهذا الهجوم.

وكانت شرطة أبوظبي أعلنت السيطرة على الحريق الذي اندلع صباح أمس في منطقة مصفح إيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك، ما أدى إلى انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية، وذكرت أن الحادث أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص من جنسيات آسيوية، وإصابة 6 آخرين إصاباتهم بين البسيطة والمتوسطة، مشيرة إلى بدء السلطات المختصة تحقيقا موسعا حول سبب الحريق والظروف المحيطة به.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أن التحقيقات الأولية تشير إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار «درون» وقعتا في المنطقتين مما تسببتا في الانفجار والحريق، وتم إرسال جهات الاختصاص وجاري التعامل مع الحريق.