شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الإماراتية: هجمات الحوثي جريمة نكراء تسعى لنشر الفوضى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي أن استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية الآثم لعدد من المناطق والمنشآت المدنية على الأراضي الإماراتية اليوم لن يمرّ دون عقاب.

وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن أبوظبي تحتفظ بحقها في الرد على تلك الهجمات الإرهابية والتصعيد الإجرامي الآثم, واصفةً تلك الهجمات بأنها جريمة نكراء أقدمت عليها ميليشيا الحوثي خارج القوانين الدولية والإنسانية.

وقالت: إن هذه الميليشيا الإرهابية تواصل جرائمها دون رادع في مسعى منها لنشر الإرهاب والفوضى في المنطقة، في سبيل تحقيق غاياتها وأهدافها غير المشروعة, داعيةً المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية، ورفضها رفضاً تاماً.