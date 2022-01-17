شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية»: انتشار 4 متحورات من كورونا في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، انتشار أربعة متحورات من فيروس كورونا المستجد في ليبيا منذ بدء تفشي الوباء في مارس 2020.

وأكدت المنظمة في تقريرها الأسبوعي عن الوضعية الوبائية الذي نشر اليوم، استمرار انتشار متحورات، "ألفا" و"بيتا" و"دلتا"، إلى جانب متحور "أوميكرون" الذي تسلل أخيرا إلى ليبيا.

وأوضح التقرير أن ليبيا شهدت نسبة عالية من الإصابات بوباء كورونا مع تسجيل نحو 54.3 حالة إصابة لكل 100 ألف نسمة خلال الأسبوع الأول من يناير.