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«الصحة العالمية»: انتشار 4 متحورات من كورونا في ليبيا

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الدمام - شريف احمد - أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، انتشار أربعة متحورات من في ليبيا منذ بدء تفشي الوباء في مارس 2020.

وأكدت المنظمة في تقريرها الأسبوعي عن الوضعية الوبائية الذي نشر اليوم، استمرار انتشار متحورات، "ألفا" و"بيتا" و"دلتا"، إلى جانب متحور "أوميكرون" الذي تسلل أخيرا إلى ليبيا.

وأوضح التقرير أن ليبيا شهدت نسبة عالية من الإصابات بوباء كورونا مع تسجيل نحو 54.3 حالة إصابة لكل 100 ألف نسمة خلال الأسبوع الأول من يناير.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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