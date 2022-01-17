شكرا لقرائتكم خبر عن لهذا السبب.. محكمة روسية تُغرّم «جوجل» 52 ألف دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت محكمة في موسكو اليوم الاثنين، إنها غرّمت شركة جوجل التابعة لمجموعة ألفابت أربعة ملايين روبل روسي (52526 دولارا) بسبب إتاحتها الوصول إلى محتوى محظور في روسيا، وهذه الغرامة هي الأحدث في سلسلة غرامات على عملاق التكنولوجيا الأمريكي.

وزادت روسيا جهودها للضغط على شركات التكنولوجيا الكبيرة، إذ فرضت غرامات ضخمة مبنية على إيرادات منصتي جوجل وميتا بسبب عدم إزالتهما محتوى تعتبره موسكو غير قانوني.

وامتنعت شركة جوجل عن التعليق، فيما قالت وكالة تاس للأنباء إنه تم تغريم جوجل بسبب إتاحته الوصول إلى روابط لمواقع محظورة.