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بارزاني والعامري يبحثان تشكيل حكومة تعالج مشكلات الإقليم والمركز

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بغداد - ياسين صفوان - بحث رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الاثنين، تشكيل حكومة تعالج المشكلات العالقة بين الإقليم والمركز وتحفظ حقوق الشعب.
وقال مكتب بارزاني في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "استقبل رئيس تحالف الفتح هادي العامري، حيث جرى في الاجتماع، التباحث حول آخر المستجدات والتطورات في العراق والجهود المبذولة لتشكيل حكومة جديدة".

وتم التأكيد، وفق البيان، على "تكثيف المساعي الرامية لتشكيل حكومة تحفظ حقوق المواطنين العراقيين كافة، وتحقق الاستقرار والشراكة الحقيقية بين المكونات، وتعالج المشاكل بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية على أساس الدستور".
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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