انت الان تتابع خبر بعد تفجيرات الإمارات.. السعودية تتوعد الحوثيين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعربت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، عن إدانتها للهجوم الذي استهدف مطار أبوظبي الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونتج عنه عدد من الوفيات والمصابين.
وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان: "وقوفها التام مع دولة الإمارات الشقيقة أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها"، مشيرة إلى أن "هذا العمل الإرهابي الذي تقف خلفه قوى الشر ميليشيا الحوثي الإرهابية يعيد التأكيد على خطورة هذه الجماعة الإرهابية وتهديدها للأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة والعالم".
وشددت على، أنها "مستمرة بالتصدي لكافة المحاولات والممارسات الإرهابية للميليشيا الحوثية من خلال قيادتها لقوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن".
وشددت على، أنها "مستمرة بالتصدي لكافة المحاولات والممارسات الإرهابية للميليشيا الحوثية من خلال قيادتها لقوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن".