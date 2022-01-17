استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي بزعم محاولته طعن جنود

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 يناير 2022

استشهد شاب فلسطيني، اليوم الإثنين، برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة الخليل، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن جنود إسرائيليين على أحد الحواجز العسكرية الإسرائيلية.



وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن ”الشاب فالح جرادات، استشهد بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي النار عليه عند مفترق غوش عتصيون في مدينة الخليل“.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن ”جنودا إسرائيليين أطلقوا النار على شاب فلسطيني عند مفترق غوش عتصيون جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية، بعد محاولته تنفيذ عملية طعن“.

وفي السياق ذاته، قالت قناة ”كان“ العبرية إن ”شابا فلسطينيا حاول تنفيذ عملية طعن ضد الجنود الإسرائيليين، بالقرب من مفترق مستوطنة غوش عتصيون ما بين الخليل وبيت لحم، لكن الجيش أطلق عليه النار وأصابه ثم أعلن لاحقاً عن وفاته“.

وأوضحت القناة العبرية، أنه ”لم تقع إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي“.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عن محاولة تنفيذ عملية طعن قرب مفترق غوش عتصيون جنوب الخليل، مشيرًا إلى أن التفاصيل قيد الفحص.

وتعد هذه العملية الثانية منذ مطلع العام الجاري، حيث أصيب جندي إسرائيلي قبل نحو أسبوع في عملية دهس وقعت قرب مدينة رام الله بالضفة الغربية، وفق ما أعلنته وسائل إعلام عبرية.

وبحسب ما أفادت صحيفة ”معاريف“ العبرية، حينها، فقد ”أصيب جندي إسرائيلي بجروح متوسطة خلال عملية الدهس، التي نفذها فلسطيني قرب مفترق حلميش، الواقع في مدينة رام الله“.