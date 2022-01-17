شرطة التموين تضبط شخص بحوزته 5 أطنان أرز مجهول المصدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

شنت إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الدقهلية، حملة أمنية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما في مجال مراقبة تداول السلع والمنتجات المختلفة بالأسواق ومكافحة جرائم حيازة السلع والبضائع مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق والتربح من بيعها.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 36 قضية، أبرزها: ضبط المدير المسئول عن مؤسسة لتعبئة المواد الغذائية؛ لحيازته (5 طن أرز أبيض) معبأة داخل شكائر مختلفة الأنواع بدون بيانات وغير مصحوبة بأي مستندات أو فواتير تفيد مصدرها.

وضبطت الحملة، المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص؛ لحيازته (800 قطعة فلتر زيت سيارات – 240 كيلو جرام زيت سيارات) غير مصحوبة بأي مستندات أو فواتير تفيد مصدرها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.