روسيا تواصل حشد قواتها على الحدود مع أوكرانيا وسط حرب اتهامات

وفي مقابلة مع قناة CNN الأمريكية تحدث المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بشأن الوجود العسكري الروسي بالقرب من أوكرانيا.
ووضّح بيسكوف سبب وجود هذه القوات، مشيرًا إلى أنها لـ"مواجهة الوضع المتوتر للغاية وبيئة غير ودية للغاية التي أنشأتها مختلف تدريب مقاتلات الناتو النفاثة وطائرات التجسس التابعة للناتو والبنية التحتية العسكرية لحلف الناتو التي تتحرك باتجاه حدودنا"، على حد تعبيره.
وقال بيسكوف "علينا اتخاذ إجراءات احترازية، ولهذا السبب لدينا حراسنا العسكريون في أراضينا هناك".
كما نفى المتحدث باسم الكرملين وجود نيّة لبلاده للقيام بعمل عسكري، مؤكدًا "نحن لا نتحدث عن العمل العسكري عليك أن تفهم الأمر، لا أحد يهدد أي شخص بعمل عسكري، سيكون هذا مجرد حماقة للقيام بذلك، لكننا سنكون مستعدين لاتخاذ إجراءات مضادة".
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