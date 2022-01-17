السعودية تدين الهجوم الإرهابي على مطار أبوظبي

وأكدت المملكة على وقوفها التام مع دولة الإمارات الشقيقة أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها، كما تشير المملكة إلى أن هذا العمل الإرهابي الذي تقف خلفه قوى الشر ميليشيا الحوثي الإرهابية يعيد التأكيد على خطورة هذه الجماعة الإرهابية وتهديدها للأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة والعالم.
وشددت المملكة على أنها مستمرة بالتصدي لكافة المحاولات والممارسات الإرهابية للميليشيا الحوثية من خلال قيادتها لقوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن.
وقدمت المملكة خالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا ولحكومة وشعب الإمارات، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين بهذا الهجوم.
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