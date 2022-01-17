رئيس الصين يحذّر من عواقب كارثية لأي مواجهة عالمية

حذّر الرئيس الصيني شي جينبينج الاثنين من أن أي مواجهة بين القوى الكبرى ستحمل "عواقب كارثية"، في خطاب توجّه فيه إلى قادة العالم خلال منتدى دافوس الذي يعقد عبر الإنترنت.
وقال شي وفق الترجمة الرسمية للخطاب الذي تم بثّه عبر الإنترنت "أثبت التاريخ مرة تلو الأخرى بأن المواجهة لا تحل المشاكل، بل تؤدي فقط إلى عواقب كارثية".
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