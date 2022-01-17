ألوية العمالقة تسيطر على صواريخ حوثية في حريب

أعلنت ألوية العمالقة الجنوبية عن سيطرتها على صواريخ تابعة للمليشيات الحوثية كانت جاهزة للإطلاق من مديرية حريب جنوب محافظة مأرب. وقال مصدر عسكري، إن قوات ألوية العمالقة حصلت على أكثر من 20 صاروخا حوثيا في أحد المواقع التي سيطرت عليها في مديرية حريب. وتظهر مشاهد مصورة للصواريخ الحوثية التي كانت المليشيات قد جهزتها للإطلاق ضمن عملياتها العدائية، ضد المدنيين وقوات العمالقة في محافظة شبوة.



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