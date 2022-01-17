انت الان تتابع خبر احتجاجات واسعة لمزارعي كربلاء احتجاجا على مشروع يهدد محاصيلهم (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسلنا: إن "المئات من المزارعين احتجوا على مشروع استثماري يؤثرعلى آلاف الدوانم والمحاصيل، مطالبين الحكومة المحلية بنقل المشروع إلى المنطقة المجاورة للحفاظ على أراضيهم ومحاصيلهم الزراعية".

وأضاف، إن "المشروع الاستثماري عبارة عن محطة لتوليد الطاقة"، مبينا ان "المزارعين شددوا على ضرورة نقل المشروع إلى المناطق المجاورة كونه يؤثر على آلاف الدوانم والمحاصيل".

