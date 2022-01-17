شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شرطة أبوظبي تعلن وفاة 3 أشخاص و إصابة 6 جراء الحريق الذي أعقب حادث منطقة مصفح إيكاد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت شرطة أبوظبي السيطرة على الحريق الذي اندلع صباح اليوم في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك ما أدى إلى انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية.



و ذكرت شرطة أبوظبي في بيان لها أن الحادث أسفر عن وفاة شخص من الجنسية الباكستانية و شخصين من الجنسية الهندية و إصابة 6 آخرين إصاباتهم بين البسيطة و المتوسطة .. مشيرة إلى بدء السلطات المختصة تحقيقا موسعا حول سبب الحريق والظروف المحيطة به.