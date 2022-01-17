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الكرملين: لا نتابع قضية عودة بوروشينكو إلى كييف

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 يناير 2022 01:34 مساءً - منذ 40 دقيقة

الكرملين - أرشيفية

صرح الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن الكرملين لا يتابع الوضع حول وصول الرئيس الأوكراني السابق، بيترو بوروشينكو إلى كييف.

وردا على سؤال صحفي فيما إذا تابع الكرملين عودة بوروشينكو إلى أوكرانيا، أجاب بيسكوف أمام الصحفيين، اليوم الاثنين: “لا، لا نتابعها. تقول وسائل الإعلام حقا إنه أحد الخصوم السياسيين للرئيس زيلينسكي، وهو الآن في المعارضة، لكن ذلك لا يعد موضوعا لمتابعته من قبل الكرملين”.

وأضاف: “يواجه الخصوم السياسيون لزيلينسكي حاليا بشكل عام صعوبات في أوكرانيا، وهذا أمر واضح، هذا ما نسجله”.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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