عاجل.. عبدالله بن زايد يلتقي نائبة الأمين العام للأمم المتحدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

استقبل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان؛ وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة.



اللقاء الذي عُقد في مقر إكسبو 2020 دبي اليوم الإثنين، بين الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، والمسؤولة الأممية، جرى خلاله بحث التعاون المشترك بين دولة الإمارات والأمم المتحدة، وسبل تعزيز العمل الدولي الجماعي لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

كما استعرض الجانبان استضافة إكسبو 2020 دبي لأسبوع الأهداف العالمية، بالتعاون مع الأمم المتحدة، الذي يقام للمرة الأولى خارج مدينة نيويورك، ويركز على محور أساسي يتمثل في جمع العالم من أجل دفع عجلة التقدم المشترك، نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في سبيل بناء مستقبل أفضل للبشرية.

وتبادل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وأمينة محمد وجهات النظر تجاه عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومنها مكافحة التغير المناخي ، ودور إكسبو 2020 دبي في ترسيخ شراكات مستدامة بين الدول وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات التي تواجه العالم أجمع.

الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان رحب في مستهل اللقاء، بنائبة الأمين العام للأمم المتحدة، مؤكدا على الشراكة المتميزة والمثمرة التي تجمع بين دولة الإمارات والأمم المتحدة، في مختلف المجالات، انطلاقا من الدور المحوري الذي تقوم به المنظمة الأممية، لتعزيز الجهود العالمية المبذولة، من أجل تحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات وترسيخ مستقبل مستدام للأجيال القادمة.