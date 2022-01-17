عبدالله بن زايد يستقبل وزيريْ خارجية كوريا الجنوبية والبهاما

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

مباحثات منفصلة جمعت الإمارات مع كوريا الجنوبية وجزر البهاما، تناولت علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية وتعزيز التعاون.



لقاءات جرت خلال استقبال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، نظيريه بكوريا الجنوبية والبهاما.

وفي لقاء عقده بمقر "إكسبو 2020 دبي"، استقبل وزير خارجية كوريا الجنوبية، جيونج وي يونج، حيث بحثا علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية الخاصة التي تجمع بين البلدين.

كما بحثا سبل تعزيز آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة، وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات الإقليمية والدولية.

ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة الوزير الكوري الجنوبي، مؤكدا أن دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية الصديقة، ترتبطان بعلاقات استراتيجية خاصة وشراكة متميزة أثمرت العديد من المنجزات في المجالات كافة.

وأشار إلى الحرص على تعزيز التعاون المشترك، بين الإمارات وكوريا الجنوبية على مختلف الأصعدة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين وشعبيهما.

وفي لقاء آخر بمقر "إكسبو 2020 دبي"، أيضا، استقبل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير خارجية البهاما، فريدريك ميتشل.

وبحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين، في مختلف المجالات، كما تم استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، والوزير الضيف، مشاركة جزر البهاما في إكسبو 2020 دبي، ودور هذا الحدث العالمي البارز في استكشاف آفاق أرحب للتعاون الثنائي بين البلدين، وتعزيز الجهود الدولية المبذولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات.

وفيما رحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة الوزير فريدريك ميتشل، أكد على العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات وجزر البهاما، والحرص على تعزيزها في العديد من المجالات.

من جانبه عبّر فريدريك ميتشل عن تطلع بلاده لتعزيز علاقاتها الثنائية مع دولة الإمارات، في مختلف المجالات، مشيدا بالمكانة الرائدة التي تحظى بها الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي.