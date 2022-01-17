بعد تدخل السيسي.. حصر منازل أهالي ضحايا "سيارة منشأة القناطر" في المنوفية - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - أحمد الباهي:

أعلن سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون إجراء الحصر الشامل لمنازل أهالي ضحايا السيارة الغارقة في منشأة القناطر بنهر النيل، وذلك في عزبة التفتيش التابعة لقرية طليا بمركز أشمون؛ لتوصيل خدمة المياه لهم على نفقة المحافظة.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، وأعضاء مجلس النواب بأشمون، والمهندس أحمد الباجوري مستشار رئيس مجلس الإدارة، والمهندس أحمد الشيخ رئيس شركة المياه والصرف الصحي بأشمون.

في السياق، نسقت رئاسة مركز ومدينة أشمون مع وحدة التدخل السريع بمحافظة المنوفية، لرفع كافة تراكمات القمامة ونواتج الهدم وتسوية مداخل عزبة التفتيش، بحضور حسام حسن وأسامة فاروق نائبي رئيس المدينة لشئون القرى، ومدير وحدة التدخل السريع بالمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية بطليا والبرانية.

أكد "سرور" على تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لأهالي الضحايا والمصابين بعزبة التفتيش، مقدمًا خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، داعيًا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يتغمد الضحايا بواسع رحمه، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

جدير بالذكر أن مصادر رفيعة المستوى، قالت إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع عن كثب التطورات الخاصة بالحادث المأساوي الذي شهدته مدينة أشمون بمحافظة المنوفية.

وأضافت المصادر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي فور علمه بالأنباء الواردة عن حادث أشمون، وجه رئيس الوزراء بتنفيذ كوبري خاص لأهل المنطقة، للتسهيل على المواطنين والحيلولة دون تكرار مثل هذه الحوادث.