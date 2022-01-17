تغريم 7 آلاف مواطن لعدم ارتداء الكمامة.. ومصادرة 888 نَرْجيلات بالمقاهي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

استكملت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها حفاظا على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط 7511 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 7461 شخصًا، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 50 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة و708 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق و181 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالي مضبوطات 888 أرجيلة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.