لوكاشينكو: أوكرانيا تعزز قوتها العسكرية على الحدود

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 يناير 2022 12:06 مساءً - منذ 6 ثواني

قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، إن سلطات أوكرانيا تقوم بتعزيز القوة العسكرية التي شكلتها بالقرب من حدود بيلاروس.

وأضاف لوكاشينكو: “تواصل أوكرانيا حشد قواتها، وتركيز وحدات الحرس الوطني من القوميين الراديكاليين قرب الحدود. وهم أسوأ من أفراد الناتو العسكريين. وكل هذا على مقربة من حدود دولتنا. ويجري كل ذلك مجددا تحت ستار محاربة المهاجرين، على الرغم من استحالة وصول المهاجرين إلى هناك”.

وشدد لوكاشينكو، على أن “لا أحد من المهاجرين يرغب بالذهاب إلى أوكرانيا، والجميع يعرفون ذلك. الناس يفرون من أوكرانيا، وسلطاتها تعتزم الدفاع عنها ضد المهاجرين من بيلاروس”.

ويشار إلى أن سلطات كييف، تقوم بتنفيذ عملية “بوليسية” بالقرب من الحدود البيلاروسية، ويجري هناك حشد حوالي 10000 عسكري.

وأكد لوكاشينكو، على ضرورة تنفيذ مناورات عسكرية روسيا – بيلاروسية مشتركة على حدود الغربية والجنوبية للجمهورية.