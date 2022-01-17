أرمينيا تعلن استعدادها لفتح الحدود مع تركيا دون شروط مسبقة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 يناير 2022 12:06 مساءً - منذ 24 دقيقة

آخر تحديث: 17 - يناير - 2022 11:43 صباحًا

قال نائب رئيس برلمان أرمينيا هاكوب ارشكيان، إن بلاده مستعدة لبدء تطبيع العلاقات مع تركيا دون شروط مسبقة، ومستعدة لفتح الحدود بين الدولتين.

وأضاف ارشكيان، في جلسة البرلمان اليوم الاثنين: “موقفنا لم يتغير. أرمينيا مستعدة، لفتح الحدود وبدء تطبيع العلاقات مع تركيا دون شروط مسبقة”.

وشدد ارشكيان، على أن ذلك يلبي مصالح أرمينيا والشعب الأرمني.

تم في 14 يناير بموسكو، عقد الاجتماع الأول بين الممثلين الخاصين لتركيا وأرمينيا لتطبيع العلاقات. وجرى الاجتماع بوساطة نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو. واتفق الجانبان خلال ذلك، على الدخول في حوار بناء وغير مسيس من أجل تحديد أرضية مشتركة للحوار.

في وقت سابق، حصلت شركة الطيران الأرمنية “فلاي ون أرمينيا” على إذن من السلطات التركية لتسيير رحلات بين أرمينيا وتركيا.