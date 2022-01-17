انهيار منجم يورانيوم في النيجر

النيجر (أ ف ب).

قالت شركة كوميناك لتعدين اليورانيوم التابعة لمجموعة أورانو النووية الفرنسية في بيان، الأحد، إن شخصين لقيا حتفهما وأصيب آخران في انهيار منجم تابع لها في النيجر.

وأضافت الشركة أن سبب الانهيار الذي وقع أمس السبت غير واضح لكنه حدث أثناء تفكيك المنجم الذي توقف رسمياً عن الإنتاج عام 2021 بعد نحو 50 عاماً بسبب نضوب الاحتياطيات.

وقالت كوميناك «عُلًقت جميع أنشطة الموقع حتى إشعار آخر، والتحقيق جار لتحديد ملابسات الحادث».

وتملك أورانو حصة 59 بالمئة في كوميناك، بينما تملك شركة إينوسا الإسبانية عشرة في المئة وشركة سوبامين للتعدين التي تديرها الدولة في النيجر 31 بالمئة.