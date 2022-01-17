اكتشاف كوكب عملاق جديد بحجم المشتري

نيويورك: أعلن علماء الفلك في جامعة كولومبيا عن اكتشاف قمر عملاق يدور حول كوكب خارجي بحجم كوكب المشتري.

يدور القمر الخارجي العملاق حول كوكب كبلر 1708 b، الذي يقع على بعد 5500 سنة ضوئية من الأرض في اتجاه الكوكبين Cygnus وLyra، بحسب ما ذكرت مجلة “Nature Astronomy”.

وأكد العلماء أن الكوكب أصغر بنحو ثلث حجم االكوكب الذي تم اكتشافه في وقت سابق بقوام غازي فريد وأطلق عليه اسم كبلر b 1625.

من المحتمل أن يكون كلا القمرين الخارجيين مكونين من غاز متصل ببعضه البعض عن طريق الجاذبية، وربما كانا في الأصل كوكبين دخلا في مدار حول عملاق غازي أكبر. هذه الأنظمة التكوينية بعيدة كل البعد عن النجوم الأم.

ستكون الملاحظات من التلسكوبات الفضائية الأخرى، مثل هابل، مطلوبة لتأكيد الاكتشاف.