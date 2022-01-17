في إكسبو 2020.. عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية كوريا الجنوبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

استقبل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و التعاون الدولي جيونغ وي يونغ وزير خارجية جمهورية كوريا الجنوبية وذلك في مقر إكسبو 2020 دبي.



جرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية الخاصة التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية بالإضافة إلى سبل تعزيز آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة.

كما بحث الجانبان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات الإقليمية والدولية.

ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي جيونغ وي يونغ مؤكدا أن دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية الصديقة ترتبطان بعلاقات استراتيجية خاصة وشراكة متميزة اثمرت العديد من المنجزات في المجالات كافة.

وأشار إلى الحرص على تعزيز التعاون المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية على مختلف الأصعدة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين وشعبيهما.

حضر اللقاء عبدالله سيف النعيمي سفير الدولة لدى جمهورية كوريا الجنوبية.