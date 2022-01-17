طبيب يتجاوز صلاحياته ويتسبب بـ'العمى' لـ6 مرضى

واوضحت الصحيفة حول الخطأ الطبي الذي تسبب به الطبيب بعد إجرائه عملية سحب المياه البيضاء لـ6 مرضى انتهت كلها بالعمى، أن "الطبيب يحمل جنسية عربية، وقدم لمنطقة القصيم منذ أكثر من 8 سنوات للعمل في مستشفى خاص متعدد العيادات منها عيادة العيون وتقوم بعمليات تصحيح النظر وسحب المياه البيضاء وإجراء مختلف الجراحات".ولفتت إلى أن "الطبيب اقتصر عمله في وقت سابق على مقابلة المرضى وتشخيصهم مبدئيا وقياسات النظر وتجهيزهم قبل الدخول إلى الاستشاري، وتقرر إيقافه ومنعه من ممارسة المهنة".

وبينت أن "الطبيب المتهم أجرى العمليات الخاطئة في أوقات متفاوتة، وأن المرضى الذين أصيبوا بالعمى من جنسيات مختلفة".

وكانت صحة منطقة القصيم في المملكة العربية السعودية، أصدرت بيانا حول شكوى عدد من الأشخاص بشأن إصابتهم بالعمى بعد علاجهم عند أحد الأطباء بمستشفى خاص، مؤكدة أنها تقوم بمتابعة الموضوع".



وأعلنت أن الجهة المختصة لديها "قامت بعد تلقي البلاغات في حينه وعلى الفور بمتابعة الموضوع، والتحقق منه، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة".