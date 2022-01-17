قرعة ابطال اسيا تضع القوة الجوية في مجموعة ليست سهلة

ووضعت القرعة ممثل العراق فريق القوة الجوية في المجموعة الثانية الى جانب أندية الجزيرة الإماراتي والشباب السعودي ومومباي سيتي الهندي.

وضمت المجموعة الأولى من القرعة، كل من الهلال السعودي والريان القطري والاستقلال الايراني الى جانب (الشارقة الاماراتي أو الزوراء العراقي).



ومن المؤمل، أن تنطلق التصفيات التأهيلية لدوري أبطال آسيا 2022 في آذار المقبل، على أن تبدأ مرحلة المجموعات في نيسان من العام الحالي.