النفط يتخطى حاجز الـ86 دولاراً - عاجل

وبدأ خام برنت، تداولات الأسبوع، على ارتفاع 0.36% ليصل إلى 86.37 دولار للبرميل، فيما ارتفع الخام الأميركي بنسبة 0.47% ليصل إلى 83.69 دولار للبرميل.

ويأتي ذلك بعدما أنهت العقود الآجلة لمزيج برنت جلسة تداول الجمعة، آخر جلسات الأسبوع الماضي، مرتفعة 1.59 دولار أو 1.9% لتسجل عند التسوية 86.06 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر، مرتفعة 5.4% في الأسبوع. وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط 1.70 دولار أو 2.1% إلى 83.82 دولارا للبرميل مسجلة ارتفاعا 6.3% في الأسبوع.



وجاء الارتفاع مدعوما أيضا بالمخاوف من من هجوم روسي على أوكرانيا المجاورة.