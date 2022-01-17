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طيار باكستاني يهبط إضطرارياً في السعودية يرفض مواصلة الرحلة

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الشارقة - اميمة ياسر - هبط طيار تابع للخطوط الجوية الباكستانية بطائرته في مدينة الدمام ، ورفض مواصلة الرحلة إلى إسلام أباد الباكستانية، يوم الأحد.

وحسب ما ذكرت قناة "سماء" الباكستانية، فإن الرحلة "PK 9754" كان من المفترض أن تسافر من الرياض إلى إسلام أباد، لكنها تأخرت بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأضافت: "وبعد ذلك، قرر الطيار الهبوط اضطراريا في مطار الدمام، ورفض مواصلة الرحلة".

وأوضح المصدر أن الطيار علّل قراره بـ"انتهاء عدد ساعات دوامه".

واحتج الركاب على تأخير رحلتهم ورفضوا تغيير الطائرة. وبعد طول انتظار وتوتر الأوضاع، تم استدعاء رجال الأمن.

وقال متحدث باسم الخطوط الباكستانية: "يجب أن يستفيد الطيار من قسط من الراحة، لأن الأمر ضروري لسلامة الطيران".

وتابع: "سيصل جميع الركاب في حدود الساعة 11 مساءً إلى مطار إسلام أباد.. حتى ذلك الحين، تم إجراء جميع الترتيبات في الفنادق".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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