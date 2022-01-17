وزارة الصحة المصرية توافق على عقار جديد للوقاية من كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة المصرية، "الأحد"، الموافقة على ترخيص عقار "إيفوشيلد" للاستخدام الطارئ لأغراض الوقاية من كورونا بمصر، خاصة للذين تولد أجسادهم استجابة مناعية محدودة.



وكانت شركة أسترازينيكا للقاحات وقعت عقداً مع الهيئة المصرية للشراء الموحّد والإمداد والتموين الطبي في وزارة الصحة لتوريد هذا العقار.

وبحسب بيان هيئة الدواء المصرية، فإنه من المتوقع توفير أولى جرعات "إيفوشيلد" في مصر خلال الأسابيع المقبلة.

ويستخدم عقار "إيفوشيلد" بهدف توفير الحماية للفئات المعرّضة للخطر، نتيجة عجز أجسامهم على توليد استجابة مناعية كافية بعد تلقي لقاح كورونا.

وبحسب بيانات شركة "أسترازينيكا"، فإنّ البيانات الأوليّة التي تم إنشاؤها عن طريق الاختبارات السريرية لمتحور "أوميكرون" أثبتت أنّ عقار "إيفوشيلد" يحتفظ بفاعليته ضد جميع المتحوّرات المثيرة للقلق.

وعقار "إيفوشيلد" هو مزيج من "تيكسا غيفيماب وسيلجا فيماب" من العناصر المضادة للجينات أحادية المنشأ، ويستهدفان رفع المناعة ضد "كورونا"، ويتم تعبئته بشكل مشترك ويتم إعطاؤه كحقنتين.