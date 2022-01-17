شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بلينكن يؤكد أن واشنطن مستعدة لإرسال "دعم" إلى تونغا بعد الثوران البركاني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعرب وزير الخارجيّة الأمريكي أنتوني بلينكن أمس السبت، عن قلق بلاده "العميق" بعد الثوران البركاني والتسونامي في أرخبيل تونغا، معلناً أنّ الولايات المتحدة تستعدّ لإرسال مساعدات فوراً.



وكتب بلينكن على تويتر أنّه "قلق جداً" حيال "تعافي" شعب تونغا من آثار الثوران البركاني والتسونامي. وأضاف "الولايات المتحدة على استعداد لتقديم الدعم لجيراننا في المحيط الهادئ".